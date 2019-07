“Op één locatie toewerken naar één doel”

Een maand geleden nam Team Sunweb in Sittard zijn Keep Challenging Center in gebruik. Een topsportcampus die de vergelijking met trainingscentra van voetbalclubs moeiteloos doorstaat: 28 appartementen, een ruimte voor core stability en een gemeenschappelijke keuken annex vergaderruimte. Voorlopig is de aanpak van Team Sunweb uniek in de wereld. “Maar wie weet krijgen we navolging”, zegt oud-prof Albert Timmer, momenteel opleidingscoach bij het Duitse team. “Als onze aanpak vruchten afwerpt, zullen andere teams ons kopiëren.”