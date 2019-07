Peetvader van de Limburgse opticiens overleden

Houthalen-Helchteren -

Toen Wim Cuyx zijn optiek begon in Zonhoven, koos hij die plek niet zomaar. Voor hij zich er vestigde, liet hij een marktonderzoek uitvoeren waaruit bleek dat er in Zonhoven nog ruimte was voor een opticien. Die aanpak typeert de manier waarop Wim Cuyx zijn zaak bestierde: met precisie en aandacht, en niet alleen voor zichzelf.