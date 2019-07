Ook in Hockenheim is het 40 graden. F1 snakt naar regenrace

Wat wordt het, dit weekend in Hockenheim? 40 graden, zoals gisteren? Of onweer en regen, zoals voor zaterdag en zondag voorspeld wordt? En kraakt Mercedes dan weer onder die loden hitte, zoals in Oostenrijk? En kan Max Verstappen daar dan van profiteren? Als de Maaseikenaar mocht kiezen, dan toch maar regen. “Mercedes komt hier met een nieuw chassis. Die koelingsproblemen hebben ze al onder controle.”