Hoeselt -

In Hoeselt is er heel wat deining ontstaan rond enkele woonprojecten in het centrum van de gemeente. In de Hoogstraat maakt een oude villa straks plaats voor een appartementsblok. En dat is niet het enige project dat in de steigers staat. Een actiecomité heeft nu zwarte vlaggen geplanT omdat ze vrezen dat het groen verdwijnt en omdat de verkeersveiligheid volgens hen in het gedrang komt.