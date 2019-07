Hasselt -

De Hasseltse bedrijven Firewolf Studios en iCapps hebben samen de educatieve applicatie "De Zomerbingel" van uitgeverij Van In onder handen genomen. Via deze app kunnen kinderen uit het lager onderwijs tijdens de zomervakantie op hun tablet spelenderwijs taal,reken-en wetenschapsoefeningen maken. De bedrijven hebben de applicatie nu zo ontwikkeld dat je het educatieve spel voor het eerst ook in augmented reality kan spelen.