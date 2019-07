Dramatisch ongeval met Belgische wagen in Frankrijk: drie doden en één zwaargewonde

Bij een dramatisch ongeval in Frankrijk met een Belgisch wagen zijn drie doden en één zwaargewonde gevallen. Dat melden verschillende Franse media. Het ongeval gebeurde tussen Roquecor en Montaigu-de-Quercy in het zuiden van Frankrijk. Een vijfde inzittende liep lichte verwondingen op.

Volgens Franse media gebeurde het trieste ongeval omstreeks 15 uur tussen Roquecor en Montaigu-de-Quercy, in het departement Tarn-et-Garonne. Een wagen met vijf inzittenden uit België is door een nog ongekende oorzaak van de baan geraakt. De bestuurder zou de controle over het stuur verloren zijn en is tegen een boom geknald.

De klap was verschrikkelijk. Hulpdiensten gingen massaal ter plaatse, maar de balans is erg zwaar: anderhalf uur later bleek dat drie inzittenden zijn overleden. Het gaat om de bestuurder van de wagen, een man van 61 jaar. Ook een van de passagiers, iemand van 21 jaar, liet het leven. Net als een andere persoon van 26 jaar. Een derde inzittende op de achterbank, eveneens iemand van 26 jaar, werd met zware verwondingen met een helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Alleen de passagier voorin, een vrouw van 57 jaar, liep lichtere verwondingen op. Zij werd met een ambulance naar het dichtbijgelegen ziekenhuis overgebracht.