Anderhalve ton cocaïne onderschept in Antwerpen

Gewoon in valiezen, tussen de vuile kleren. Zo smokkelde een internationale drugsbende tonnen cocaïne de wereld rond. Omdat ze met privévliegtuigen vlogen, ontsnapten ze aan de strenge controles die op de internationale luchthavens gelden. Bij een politieactie in Antwerpen is meer dan een ton cocaïne gevonden maar werd ook 2 miljoen euro cash in beslag genomen. En voor ruim 1 miljoen euro aan luxegoederen zoals dure uurwerken en wagens.