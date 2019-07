STVV-kapitein Botaka: "Wij worden nu al afgeschreven, maar zijn allesbehalve bang"

STVV zakt met de dag dieper weg in de peilingen die deze week in de media verschijnen. Het vertrek van een handvol sterkhouders en het (voorlopig?) uitblijven van valabele vervangers voedt het pessimisme bij de kenners. “Wij worden blijkbaar nu al afgeschreven”, stelt kapitein Jordan Botaka vast. Maar dat is buiten zijn strijdvaardigheid gerekend. “Ik ken geen angst. Ik ga altijd uit van het positieve.”