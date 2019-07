Een familie wandelde in het Yellowstone National Park in Wyoming in de Verenigde Staten. Plots kreeg een bizon de familie in het vizier. De bizon was duidelijk niet gediend met het bezoek van de familie en hij viel de familie aan. Zijn slachtoffer: een negenjarig meisje wat meters in de lucht wordt gezwierd. Hoewel het meisje een smak tegen de grond maakte, heeft ze geen ernstige verwondingen opgelopen.