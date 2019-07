La Liga en Jupiler Pro League zetten samenwerking tegen piraterij voort

De Pro League heeft donderdag, daags voor de competitiestart, aangekondigd dat het de samenwerking met La Liga in de strijd tegen piraterij en illegale streamings verlengt. Via het gedeelde informaticasysteem Marauder werden vorig seizoen bijna 25.000 video’s verwijderd van sociale media, alsook 5.700 illegale streamings uit de zoekmachine van Google.

Sinds de play-offs van het seizoen 2017-2018 krijgt de Pro League toegang tot Marauder. Dat is een geautomatiseerd informaticasysteem ontwikkeld voor en door La Liga, de profliga van de Spaanse voetbalcompetitie. Het programma bestaat uit een algoritme dat zelf op zoek gaat naar illegale streamings op websites en sociale media.

Zodra de beelden opgespoord zijn, probeert Marauder de streams te blokkeren. Het volstaat om de beelden van de Jupiler Pro League toe te voegen aan Marauder, waarna een onderzoeksunit van La Liga de illegale content online opspoort. Het zijn vooral de live streams en de samenvattingen die de Pro League offline wil halen. De samenwerking met La Liga houdt ook overeenkomsten in met Google (YouTube) en Facebook, die hun programma’s ter beschikking stellen van de rechtenhouders om illegale video’s op de sociale media te blokkeren.

Foto: BELGA

Piraterij werd in de vorige onderhandelingen omtrent het tv-contract regelmatig genoemd als een probleem voor de rechtenhouders. Gezien de goede resultaten vorig seizoen wordt het contract met La Liga verlengd. Zo werden 23.652 illegale video’s en meer dan 100 profielen verwijderd van sociale mediaplatforms (van YouTube en Facebook tot Periscope en Sporttube).

Bovendien werden 703 apps verwijderd uit Google Play en iTunes Store. Deze apps tonen inhoud van de Jupiler Pro League en andere competities. Marauder zorgt er ook voor dat bedrijven die op illegale websites adverteren, worden geïnformeerd en verzocht hun advertenties in te trekken. Ten slotte werden meer dan 6.000 links naar IPTV-websites, diensten die tv-kijken via internet mogelijk maken, en meer dan 5.700 links naar live streamings van de wedstrijden verwijderd uit de zoekmachine van Google.

Foto: BELGA

“De cijfers van vorig seizoen tonen duidelijk dat de strijd tegen piracy meer dan ooit onze aandacht verdient”, reageerde CEO Pierre François in een persbericht. “Onze samenwerking met La Liga vormt een cruciaal onderdeel van ons actieplan tegen piraterij. Momenteel voeren we gesprekken met verschillende belanghebbenden om onze strijd tegen piraterij nog uit te breiden.”

“Dit is essentieel als we de waarde van onze competities willen blijven verzekeren”, vervolgt François. “We zijn ons goed bewust van de noodzaak om dit probleem nu daadkrachtig te tackelen met de nieuwste technologieën, samenwerking tussen de stakeholders en juridische acties. Naast juridische actie moet er ook aandacht gaan naar bewustmaking rond het probleem. Iedereen moet beseffen dat het kijken via streams of via illegale IPTV providers schade berokkent aan ons voetbal en schimmige misdaadorganisaties financiert.”

De kostprijs van bijna 80.000 euro per seizoen wordt gedragen door de clubs uit de Jupiler Pro League en afgehouden van de inkomsten uit de tv-rechten. De rechtenhouders betalen de technische kosten die verbonden zijn aan het overmaken van de beelden aan La Liga.