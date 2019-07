Oude schoen van Nike levert bijna 400.000 euro op

De zogenoemde ‘Moon Shoe’ uit 1972 van sportmerk Nike is bij veilinghuis Sotheby’s verkocht en heeft 473.000 dollar, omgerekend 392.000 euro, opgeleverd. Dat is het hoogste bedrag dat de verkoop van een schoen ooit heeft opgebracht.

De zeldzame schoen is een ontwerp van Bill Bowerman, mede-oprichter van het merk, en werd in het jaar 1972 gelanceerd naar aanleiding van de Olympische Spelen in het Duitse München. De zool is naar verluidt geïnspireerd op het wafelijzer van Bowerman zijn vrouw en er zijn slechts twaalf paar van gemaakt.

De nieuwe eigenaar van het (vuile) paar sneakers is de Canadese investeerder Miles Nadal. Hij is een fervent verzamelaar van sportschoenen en met deze exemplaren is zijn collectie, die hij wil tentoonstellen in Toronto, van honderd paar compleet. Het vorige record staat op naam van het sportmerk Converse. Toen werd 170.000 euro opgehaald voor een paar schoenen.