Kampse Harleytreffen op zoek naar vernieuwing met ‘Bikini Bike Wash’

Leopoldsburg -

De organisatoren van het Harleytreffen in Leopoldsburg zijn volop in de weer met de voorbereidingen voor het komende weekend. Dan vindt voor de 35ste keer het Harleytreffen plaats in het centrum van Leopoldsburg en op het festivalterrein in de Guido Gezellestraat. Dit jaar kan je voor de eerste keer een motor kopen of hem laten wassen door vrouwen in bikini, in de Bikini Bike Wash op het marktplein. “Vrijheid, beleving en avontuur”, daar draait volgens organisator André Ceustermans het hele treffen rond.