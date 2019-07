Nieuwe topsnelheid in de Tour de France

Het is de eerste keer dat een wielrenner de kaap van 100 km/h heeft overschreden in de Tour. Dat meldt de organisatie van de Tour de France op twitter.

De Duitser rijdt voor Team Katusha Alpecin en werd dit jaar tweede in Parijs-Roubaix, vijfde in de Ronde van Vlaanderen en zesde in E3 Harelbeke

New top speed recorded on #TDF2019!@NilsPolitt is the first rider to break the 100km/h bar ???? #TDFdata pic.twitter.com/RTILpii5ag