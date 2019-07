Het Nederlandse Warnsveld was 75 jaar lang de ‘warmste plek van het land’. De Warnsvelders waren zo fier op dat 75 jarig record, dat ze een heus feest op poten zetten. Maar het mocht niet zijn, gisteren werd dat record vlot verbroken door Gilze-Rijen en later op de dag door Eindhoven.

In 1944 was het ook puffen. In de tuin van huisarts Jan Thate in Warnsveld klom de temperatuurmeter op 23 augustus tot 38,6 graden. Thate schreef in 1975 over die historische dag: “Ik herinner mij nog ...