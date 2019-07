Geen geld voor droomhuwelijk, dus deed Carla (29) alsof ze kanker had: nu riskeert ze drie jaar cel

Ze had niet genoeg geld om het trouwfeest te geven waar ze al sinds haar jeugd van gedroomd had, dus besloot een Britse vrouw te doen alsof ze terminaal ziek was en zo 15.000 pond (16.800 euro) te krijgen van een speciaal daarvoor opgericht fonds. Ze riskeert een celstraf van zes maanden tot drie jaar voor fraude.

Carla Louise Evans (29) draait haar hand niet om voor wat grootschalig bedrog. En zo gebeurde het dat de moeder van twee uit Trecenydd, Caerphilly, in november van vorig jaar naar Wish for a wedding stapte. Dat fonds werd opgericht voor mensen die door een terminale ziekte nog maar enkele maanden te leven hebben en betaalt voor hun volledige trouwfeest.

Maar wat Evans niet had om in aanmerking te komen voor sponsoring, was een terminale ziekte. Dus verzon ze die. Blaaskanker en leverfalen, schreef ze op het formulier, waaronder ze de handtekening van een arts van de Britse Gezondheidsdienst zette. En het lukte: de vrouw moest maar 500 pond betalen om het trouwfeest van haar dromen te krijgen. De overige 15.000 pond zou van Wish for a wedding komen.

“Gelukkig hebben we de gewoonte om bij elke aanvraag te controleren of de persoon in kwestie wel echt die ziekte heeft en echt nog maar enkele maanden te leven heeft”, zegt Rachael Kirkwood, de oprichtster van de organisatie. “En zij bleek gelogen te hebben. We hebben dat meteen aangegeven bij de politie.”

De openbaar aanklager was niet mals voor de vrouw, die zowel loog over het feit dat ze een ziekte had als de handtekening van een dokter vervalste. Ze riskeert een gevangenisstraf die kan oplopen tot drie jaar effectief.