Documentaire over Ralph Lauren in de maak

HBO kondigt met ‘Very Ralph’ een documentaire over modeontwerper Ralph Lauren aan. De langspeelfilm, geregisseerd en geproduceerd door de bekroonde documentairemaakster Susan Lacy, biedt een blik op de man achter een van de meest succesvolle merken in de modegeschiedenis.

De documentaire laat de 79-jarige ontwerper terugblikken op zijn leven. Zo leren de kijkers meer over zijn weg die hij aflegde van de Bronx tot aan de top van de modewereld. In de film is er ook ruimte om dieper in te gaan op zijn huwelijk, dat vijftig jaar duurde, de vroege dagen van zijn merk, zijn reactie op kritiek en zijn campagnes.

Niet alleen de ontwerper zelf komt aan het woord. Er werden ook interviews afgenomen met mensen die dicht bij de hem staan, zoals zijn familie, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue Anna Wintour en collega’s Karl Lagerfeld, Calvin Klein en Diane von Furstenberg. Ook modellen en filmsterren komen aan bod, onder wie Naomi Campbell en Jessica Chastain.

'Very Ralph' gaat in première op HBO 12 november. Op dat moment begint het merk al aan het zesde decennium in de industrie.