Wanty-Gobert en Wallonie-Bruxelles krijgen laatste twee wildcards BinckBank Tour

Wanty-Gobert en Wallonie-Bruxelles vervolledigen het deelnemersveld van de BinckBank Tour (onderdeel van de World Tour), die plaatsvindt van maandag 12 tot en met zondag 18 augustus. Eerder al kregen Sport Vlaanderen-Baloise, Roompot-Charles en Total-Direct Energie startrecht naast de achttien World Tour-teams.

Ondertussen raakt de voorlopige deelnemerslijst al wat verder ingevuld. Team Jumbo-Visma komt naar Beveren voor de eerste etappe met onder andere Mike Teunissen, drager van de eerste gele trui in de recente Tour de France, Dylan Groenewegen en meesterknecht Laurens De Plus. Ook present bij het Nederlandse team zijn Maarten Wynants en Jos van Emden. Voor Deceuninck-Quick Step starten onder andere oud-winnaar van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers in 2013: Zdenek Stybar. Hij brengt Philippe Gilbert en Bob Jungels mee.

Wanty-Gobert kreeg een wildcard en selecteerde alvast Tour-revelatie Xandro Meurisse en ook Frederik Backaert. De laatste wildcard ging naar Wallonie-Bruxelles, waar onder meer Baptiste Planckaert, Kevyn Ista en belofte Lionel Taminiaux dienst van uitmaken. Daarmee zijn alle 23 ploegen die aan de start zullen staan van de BinckBank Tour bekend.

Rittenschema:

Maandag 12 augustus: Beveren - Hulst (167,7 km)

Dinsdag 13 augustus: Blankenberge - Ardooie (167,9 km)

Woensdag 14 augustus: Aalter - Aalter (166,9 km)

Donderdag 15 augustus: Houffalize - Houffalize (96,2 km)

Vrijdag 16 augustus: Riemst - Venray (184,9 km)

Zaterdag 17 augustus: Den Haag - Den Haag (individuele tijdrit - 8,5 km)

Zondag 18 augustus: Sint-Pieters-Leeuw/Geraardsbergen (178,6 km)