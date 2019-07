Het politiekorps uit de Nederlandse Zaanstreek heeft op sociale media een opmerkelijk verzoek geplaatst.

“In verband met het weer doen wij geen achtervolgingen te voet”, klinkt het. “Verzoek is dus niet weg te rennen als we roepen dat je moet blijven staan. Als de temperatuur onder de 20 graden zakt, doen we weer graag mee.”

Het bericht wordt overspoeld door reacties. “Pak me dan als je kan”, klinkt het onder andere.