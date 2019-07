Drie lijken, twee vermisten: de moordenaars die eerst zelf slachtoffers leken

Even leek het of Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) ten prooi gevallen waren aan een seriemoordenaar. “Het zijn echt goeie jongens. Gewoon kinderen op avontuur”, zegt de vader van Bryer. Op roadtrip, net op het moment dat in dat afgelegen stuk Canada drie lichamen worden teruggevonden. Alleen blijkt nu dat het duo zelf achter de gruweldaden zit.

“Rust in vrede, Bryer. Ik hou van je. Het spijt me dat dit allemaal is moeten gebeuren. Het spijt me zo dat ik je niet heb kunnen redden.” De stem van Alan Schmegelsky stokt. Gaf hij twee dagen eerder ...