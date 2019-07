Boris Johnson waarschuwt EU: “Weigering om te heronderhandelen heroverwegen, of geen deal”

De nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft donderdagmiddag voor het eerst het Britse Lagerhuis toegesproken. Hij deed er de plannen van zijn regering uit de doeken, en had ook een boodschap voor de Europese Commissie in petto. “Wij zijn klaar om te onderhandelen met de EU, waar en wanneer ze dat wil. Ik hoop dat Europa de huidige weigering heroverweegt, anders zullen we de EU zonder deal moeten verlaten.”

Kersvers Brits premier Boris Johnson deed donderdag voor het eerst de plannen van zijn regering uit de doeken in het Britse Lagerhuis. Dat verliep erg onrustig: de premier werd verschillende keren onderbroken door geschreeuw vanop de oppositiebanken, wat trouwens ook gebeurde toen Labour-leider Jeremy Corbyn het woord nam.

De regering-Johnson zal de eerste maanden vooral zoet zijn met de Brexit. Johnson beloofde tijdens zijn campagne al dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 31 oktober verlaat, met of zonder akkoord, en zette dat nog eens in de verf. “Ik wil liever een deal, ik geloof dat dat zelfs in dit late stadium nog mogelijk is. En ik zal daar hard voor werken. Maar laat het duidelijk zijn: het echtscheidingsakkoord (van voorganger Theresa May, nvdr.) is tot 3 keer toe verworpen in het parlement, het is niet acceptabel voor het parlement, noch voor het land, en geen enkel land dat onafhankelijk is en zelfrespect hoog in het vaandel draagt, zou het ondertekenen”, zei Johnson.

Waarschuwing

De Britse premier hoopt te kunnen heronderhandelen in Brussel, en had meteen ook een waarschuwing voor de Europese Commissie in petto: “Wij zijn klaar om te onderhandelen met de Europese Commissie of eender welke andere instantie, waar en wanneer ze dat wil. Ik hoop dat ze de huidige weigering heroverwegen, anders zullen we de EU zonder deal moeten verlaten”, zei hij. Doorn is het oog is de backstop, die de Ierse grenskwestie regelt door het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in de Europese douane-unie te houden. “Ik accepteer dat niet. Alternatieven zijn perfect mogelijk.” Welke dat dan zijn, zei hij niet. Brussel heeft al tot in den treure herhaald dat er aan het huidige echtscheidingsakkoord niets meer verandert.

Zelfs als Groot-Brittannië zonder akkoord uit de Europese Unie moet, is ze daar trouwens klaar voor, zei Johnson. “Het Verenigd Koninkrijk is veel beter voorbereid dan veel mensen geloven. In de 90 dagen die ons resten zullen we de voorbereidingen nog opschalen, ik heb mijn kabinet gevraagd daar een absolute prioriteit van te maken.”