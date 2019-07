We leven langer maar hebben meer pijn

Genk / Lanaken -

De gemiddelde Belg wordt 81,5 jaar, daarmee is onze levensverwachting in vijf jaar met een dik jaar toegenomen. Maar onze levenskwaliteit is in diezelfde tijd gedaald: het aantal mensen met pijnklachten is gestegen tot 56 procent, angst en depressies ging naar 31 procent. Dat blijkt uit de zesde nationale gezondheidsenquête die de overheid liet uitvoeren. “We hadden die toename al in de dagelijkse praktijk gezien”, zegt pijnarts Jan Van Zundert (ZOL).