Genkenaar (43) krijgt 8 jaar cel omdat hij agenten probeerde dood te rijden tijdens alcoholcontrole

Genk -

De 43-jarige Genkenaar Ramazan G. werd donderdagochtend door de Tongerse rechter veroordeeld tot een celstraf van acht jaar omdat hij op 30 december 2017 probeerde in te rijden op tien agenten tijdens een alcoholcontrole. Omdat de man naar Turkije is gevlucht, werd de onmiddellijke aanhouding bevolen. “Dit is een goed signaal”, reageerde meester Erik Schellingen voor de getroffen agenten.