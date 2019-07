Instagram pikt topless foto van Tatyana Beloy niet: “Zoveel was er toch niet te zien?”

De Vlaamse actrice Tayana Beloy heeft het duidelijk naar haar zin op vakantie in Andalusië. Op een kiekje kwam ze vrolijk en topless uit de zee gehuppeld, maar wel met haar handen voor haar borsten. De Instagrampolitie vond de foto te pikant en haalde het beeld offline.

“Hier mag dat”, stond er te lezen bij het topless kiekje. In Andalusië mag het dan misschien wel, op Instagram niet. De sociale netwerksite liet Beloy weten dat het beeld te pikant was en “in strijd is met de richtlijnen van de community”. Het gevolg? Het beeld werd offline gehaald.

De actrice reageert nu op het voorval met een screenshot van het waarschuwingsmailtje omtrent de eerste foto én nieuwe foto’s. Op het nieuwe kiekje staat ze ook topless, maar met haar rug naar de camera gericht. In het bijschrift drukt ze in de hashtags haar onbegrip uit voor de beslissing van Instagram. “Zoveel was er toch niet te zien?”, schrijft ze over de verwijderde foto.

Veel van haar volgers snappen de beslissing van de site ook niet, zo blijkt uit de meer dan honderd reacties op haar bericht. In haar stories komt Beloy nog eens terug op het voorval met nog een andere topless foto met rugaanzicht. “Ik vond het gewoon een mooie, leuke foto. En ik amuseer me te pletter hier op reis.”