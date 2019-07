Bij veertig graden gaan we op zoek naar manieren om af te koelen - en die verfrissing zit ook in de juiste maaltijden. Is koud beter dan warm drinken? En zijn slaatjes een betere keuze dan warm en pikant? Diëtiste Lotte Lemoine legt uit wat je beter wel en beter niet eet tijdens een hittegolf.