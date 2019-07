Na Sint-Truiden ook gratis zwemmen in Genk

Genk - Het zwembad van SportinGenk Park is donderdag en vrijdag gratis toegankelijk. Zo wil de stad zorgen voor wat extra verfrissing voor de inwoners tijdens deze extreem warme dagen.

“Het is puffen en zweten vandaag en morgen. Daarom hebben we beslist dat iedereen vanaf 16 uur gratis kan komen zwemmen”, aldus schepen Kathleen Parthoens. “Vandaag zijn we open tot 21 uur, morgen tot 22 uur. Wie wat verfrissing kan gebruiken, is welkom!”

Zwemmen kan dus gratis, enkel de bubbelbaden blijven betalend toegankelijk.