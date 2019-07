Tiener krijgt 10 jaar cel voor neerschieten Maasmechelaar tijdens home-invasion

Zutendaal / Maasmechelen -

De 19-jarige Bekir C. uit Zutendaal moet voor tien jaar naar de cel voor het plegen van een gewapende home-invasion bij een Maasmechels gezin. Samen met een minderjarige vriend viel hij binnen in de woning om de kluis leeg te halen. De vader probeerde de twee inbrekers te overmeesteren, maar kreeg een kogel in zijn arm. “Een potentieel dodelijk schot”, aldus de procureur.