Man zet camera naast bed omdat hij slecht slaapt, en doet dan vreemde ontdekking

Weinig dingen zijn zo belangrijk als goed slapen. Toen het een man maar niet lukte, besloot hij een camera in zijn slaapkamer te plaatsen om te onderzoeken hoe dat kwam. Het resultaat is vreemd. En lachwekkend.

Greed, zoals de man zich op Twitter laat noemen, merkte de jongste tijd steeds vaker dat hij moeite had met ademen tijdens het slapen en daardoor nooit echt diep in slaap geraakte. Uitgeslapen was hij dan ook nooit toen hij wakker werd.

Uit nieuwsgierigheid besloot hij een camera in zijn slaapkamer te hangen om zichzelf te kunnen bekijken. Maar wat hij daardoor zag, was dat het slecht ademen en slapen niet zijn eigen schuld was. Wel die van zijn kat.

Het dier ging namelijk elke nacht op het gezicht van de man zitten, waardoor ademen inderdaad niet echt meer kon. Hij postte de beelden op Twitter, en ze gingen in geen tijd viraal.