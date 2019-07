Acht leuke looks voor op Tomorrowland, maar hoe blijft je make-up zitten in deze hitte?

Een hittegolf tijdens een festival? Dat betekent onder meer: geen sinecure om je make-up een hele dag on fleek te houden. Want wie zweet, ziet de look zo wegsmelten. Ines Borgonjon, senior make-up artist bij MAC Cosmetics, geeft praktische tips om dat te voorkomen op Tomorrowland. Ter inspiratie geven we nog zes make-upideetjes mee voor het tikkeltje extra tijdens het tweede feestweekend.

Volgens Ines is het belangrijk om te onthouden dat hitte en regenweer eigenlijk hetzelfde betekenen voor je make-uproutine. “Als het warm is, ga je zweten en kan make-up gaan ‘wegsmelten’. Om die reden kies je beter voor longwear- en waterproofproducten”, zegt ze. Als je je voor het festival opmaakt, heb je in principe geen schmink nodig om je look bij te werken op de weide. “Het is wel handig om steeds een primer aan te brengen en een fixing spray. Deze helpen om de look nog beter vast te houden”, klinkt het.

Fix met subtiele gouden glitter in, Mac, 18 euro

Wist je trouwens dat er, naast fond de teint, nog producten bestaan met een geïntegreerde zonnefilter? “Kies een primer en fixing spray met spf om je gelaat in dit zonnige weer optimaal te beschermen. Een kleine flacon van de fixing spray kan mee naar de weide. Je kunt er zowel mee retoucheren indien nodig. Stel: je wimperlijntje kan strakker. Veeg met je vinger in de gewenste richting en het blijft mooi zitten.” Ines raadt af om te fixeren met de tube haarlak, wat soms wordt gedaan. “Dit is nefast voor je huid.”

Als je geplaagd wordt door zweet, niet onlogisch als je gaat dansen, dan kun je vloeipapier of blot paper in je handtas voorzien. Dep op de bezwete zones en de talg zal geabsorbeerd worden, waardoor je gezicht matter wordt. Tip: shiny op de juiste plaatsen (denk wenkbrauwbot, jukbeenderen en topje van de neus) mag.

Wil je de hele dag perfect gestifte lippen? Dan is een oogschaduwborsteltje (dat je niet meer nodig hebt om oogschaduw aan te brengen) je beste hulpmiddel. “Dep er een lippenstift naar keuze mee op je lippen. Dan krijg je een stain, die een hele dag goed blijft zitten. Een tip voor zachte lippen: smeer ze de avond voor het festival rijkelijk in met lipconditioner. Laat het product de hele nacht inwerken en ’s morgens heb je een gladde basis."

Acht inspirerende looks voor op de weide

Tatiana en Rony uit Israël

Zij smeerden de huid rond hun ogen rijkelijk in met crème en lieten hun ogen spreken met glitter. De rest van hun look hielden ze sober, op een beetje blush enlipgloss na.

Foto: vwh

Gosia uit Polen

Een feeërieke look zonder al te veel moeite? Dan heb je zelfklevende steentjes nodig. Het voorhoofd is een populaire zone om te laten shinen, maar glitters op de ruggengraat geven een verrassende touch mee.

Foto: vwh

Shachaf uit Israël

Omdat niets te veel is op Tomorrowland: ga voor futuristische lippen. Een liquid lippenstift met metallic finish is een ideale basis om nog glinsterende sterretjes op te kleven met lichaamslijm. Let wel: eten kan net iets moeilijker verlopen.

Foto: vwh

Maria en Tatjana uit Duitsland

Haargel voor mannen is het geheim van deze zussen. Ze mixten de gel met glitters en fonkelende schilfers en brachten die aan op gezicht, decolleté en bovenarmen. De petjes knutselden ze zelf in elkaar. Elke pet nam zes uur tijd in beslag om te maken (lees: beplakken met steentjes en parels.)

Foto: vwh

Juliet, Venezuela

Het moet ook niet altijd glitter zijn. Ga voor minimalistisch en een tikje buitenaards met miniscule, zelfklevende pareltjes. Werk in lijnen, bijvoorbeeld op je sleutelbeen, voor een strakke look als resultaat.

Foto: vwh

Gimena uit Argentinië

De badkamer van deze vrouw is een glitterparadijs. Zij werkte twee uur aan haar nineties look, die bestaat uit felle oogschaduw met futuristisch, zilverkleurig accent op de binnenste ooghoeken. De fonkelende accenten op de slapen, blijven op hun plaats dankzij gel.

