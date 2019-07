Thomas Vermaelen op weg om ploegmaat te worden van Barcelona-legendes en Lukas Podolski

Zien we Thomas Vermaelen (33) binnenkort aan de zijde van Andres Iniesta, David Villa en Lukas Podolski? De Rode Duivel lijkt op weg naar Vissel Kobe, de Japanse club van het eerder genoemde wereldbekende drietal.

Vermaelen zit zonder club sinds zijn contract bij Barcelona op 30 juni afliep. De verdediger was de voorbije jaren zo vaak geblesseerd dat het geen aanbiedingen regende. Ja, Anderlecht polste bij hem of hij Vincent Kompany niet wilde vergezellen als speler én als T2, maar daar paste de Rode Duivel voor. Olympiakos deed de Antwerpenaar eveneens een voorstel, maar ook met de Griekse recordkampioen kwam het niet tot een deal.

Dat kwam het ook niet met Al Arabi. De Qatarese club bood Vermaelen een eenjarig contract plus optie, een topsalaris, de mooiste trainings­accomodaties én een luxueus leven in erg warm land. Het voorstel sprak de 69-voudige international blijkbaar aan, want Vermaelen bereikte een mondeling akkoord. Uiteindelijk paste hij dan toch voor een trip naar de woestijn.

De verdediger kiest nu waarschijnlijk voor een Japans avontuur. Vermaelen kan een contract voor twee seizoenen tekenen bij Vissel Kobe, momenteel vijftiende op achttien ploegen in de J1 League na twintig speeldagen. Onze landgenoot vertoeft momenteel in Japan, waar men goede hoop heeft dat de (vrije) transfer snel helemaal rond kan komen. Vissel Kobe wordt getraind door de Duitser Thorsten Fink, die als speler actief was bij Karlsruher en Bayern.