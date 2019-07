Peloton start met zwaar drieluik door de Alpen, Tim Wellens heeft ideaal scenario om bollentrui te houden

Het peloton trekt donderdag de Alpen in voor een eerste bergrit met onderweg vier beklimmingen, maar nog geen aankomst bergop. In totaal vallen er 92 punten te verdienen voor de bergtrui. Bollentruidrager Tim Wellens weet wat hem te wachten staat.

De etappe start in Embrun en eindigt 208 km later in Valloire, na een afdaling. Vier beklimmingen krijgen de renners voorgeschoteld, onderweg moeten zo’n 4.300 hoogtemeters bedwongen worden. Er wordt gestart met een kleine amuse na 9 km, de Côte des Demoiselles Coiffée van derde categorie, 3,9 km lang aan 5,2 procent. Opwarmen voor de start lijkt dus een must voor wie meteen de benen op spanning wil zetten om mee te schuiven in de vroege vlucht.

Daarna staan drie bekende Alpencols op het menu, allen hoger dan 2.000 meter: de Col de Vars van eerste categorie, 9,3 km aan 7,5%, en vervolgens de Col d’Izoard, buiten categorie, 14,1 km aan 7,3%. Hier vallen ongelooflijk veel punten te rapen voor het bergklassment. Wil Wellens die bollen, dan moet hij mee zijn met de vroege vlucht en scoren, want op de laatste col, de Col du Galibier, zijn wellicht de klassementsrenners alweer aan zet en zullen zij de punten afsnoepen.

De verschillen in het klassement zijn immers zo klein, dat wellicht zal gebikkeld worden om seconden op de Galibier waar bonusseconden van 8, 5 en 2 te rapen vallen. Daarna volgt een afdaling van 19 km richting Valloire. Het eerste deel is vrij technisch, het laatste deel zou geen problemen mogen opleveren.

“Wegspringen op kilometer 0”

Tim Wellens telt 64 punten in het bergklassement, 14 meer dan Thibaut Pinot en weet dus wat hem te wachten staat.

“Of ik een ideaal scenario heb?”, klinkt het strijdlustig. “Ja, wegspringen op kilometer 0 met 6 anderen en dat na mij de weg wordt geblokkeerd zodat ik meteen in de goede ontsnapping zit. Ik moet dus gewoon vooraan zitten want het is een lastige start, en dan maar hopen dat de groep zoals gisteren snel weg is. Alle puzzelstukjes moeten voor mij in elkaar vallen. Ik moet mee geraken in de ontsnapping en dan nog de punten pakken.”

Dat klinkt allemaal heel eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet. “Inderdaad , we kunne alleen maar hopen dat de vlucht snel weg is. Of er een plan is binnen de ploeg? Eigenlijk niet: Thomas (De Gendt), Tiesj (Benoot) en ik willen graag in de ontsnapping zitten, de rest wil overleven en op tijd binnenkomen. Een echte tactiek is er niet.”

Hoeveel kans geeft Wellens zichzelf om de bollentrui ook vanavond nog te mogen dragen? “Dat is moeilijk te zeggen. Voor gisteren gaf ik mezelf 25% maar doe dat maar wat naar beneden want ik heb afgezien gisteren. Ik was heel moe, zoals iedereen in de hitte, maar de benen voelen wel nog goed. Alleen zal ik een uitzonderlijke dag moeten hebben om die punten te grijpen.”

