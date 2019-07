Miljardair Jeffrey Epstein half bewusteloos terugvonden in cel

Miljardair Jeffrey Epstein moest afgelopen nacht naar het ziekenhuis gebracht worden nadat hij half bewusteloos werd terugvonden in zijn cel. Dat berichten Amerikaanse media.

De 66-jarige man zit voorlopig in de gevangenis in afwachting van zijn proces rond het misbruik van tientallen minderjarigen. Woensdagavond werd hij languit in zijn cel gevonden met verwondingen aan zijn nek. Het is onzeker hoe de man aan de verwondingen komt. Er is een onderzoek gestart, maar een zelfmoordpoging wordt niet uitgesloten.

De miljardair werd opgenomen in het nabijgelegen ziekenhuis in Manhattan, maar over zijn conditie zijn geen verdere details bekend.

De man pleit onschuldig in de zaak tegen hem en een borgtocht werd hem zo pas nog ontzegd. Door de man niet op borg vrij te laten, toont het gerecht dat er duidelijke indicaties zijn dat Epstein een gevaar is voor de maatschappij. Vanwege zijn rijkdom is vluchtgevaar groot.

Epstein werd in 2008 al eens veroordeeld wegens het aanzetten tot prostitutie, maar kon een deal sluiten met justitie en kwam er met een licht straf vanaf.