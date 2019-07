Simon Mignolet gaat pijnlijk in de fout in oefenmatch van Liverpool, Divock Origi scoort

Liverpool heeft woensdag in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sporting Lissabon de punten gedeeld. Het duel in New York eindigde op 2-2. Simon Mignolet en Divock Origi stonden bij The Reds in de basis.

Mignolet ging echter meteen in de fout, toen hij een venijnig afstandsschot van Bruno Fernandes (4.) liet glippen.

Sporting Lisbon's first goal after a big mistake from Mignolet ?? #LFCPreSeason #lfc pic.twitter.com/qSU1fmRqa9 — LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) July 25, 2019

Origi (20.), die attent reageerde op een rebound, zorgde voor de gelijkmaker. Wijnaldum (44.) schonk het team van coach Jürgen Klopp de voorsprong, tot Wendel (53.) de 2-2 eindstand op het bord zette.

Mignolet, bij de Champions League-winnaar de vaste nummer 2 achter Alisson Becker, speelde de hele partij. Origi verliet in het slotkwartier het veld.

Bekijk hier het doelpunt van Origi: