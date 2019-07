Rechter blokkeert nieuwe asielregels regering-Trump

Een federale rechter in Californië heeft woensdag de nieuwe asielregels van de regering-Trump geblokkeerd. Die wou de asielaanvragen aan banden leggen aan de zuidgrens van de VS.

De beslissing gaat onmiddellijk in, na een hoorzitting over de omstreden regeringsbeslissing. Bedoeling was om alle asielaanvragen te verwerpen van migranten die de vluchtelingenstatus niet aangevraagd hadden in Mexico of in andere landen op hun weg naar de VS.

Een andere rechter, in Washington deze keer, had kort daarvoor de nieuwe regel wel goedgekeurd. Maar de beslissing in Californië betekent dat het nieuwe beleid niet van start kan gaan tot juridisch alles in kannen en kruiken is.

“Deze nieuwe regel is wellicht niet geldig want ze is in strijd met de bestaande asielwetten”, schreef de rechter. Hij zei dat de regering “arbitrair en onbestendig” te werk ging door deze nieuwe wet af te kondigen.