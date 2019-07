Ticketautomaten NMBS werken niet

De ticketautomaten van NMBS werken sinds 06.00 uur donderdagochtend in heel het land niet door een technisch probleem. Dat zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

Reizigers kunnen wel nog tickets kopen via de website, de app en aan het loket. Wie een ticket moet kopen aan boord van de trein, kan dat doen aan het normale tarief.

“Onze mensen doen er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen”, zegt Temmerman.

De verkoopsautomaten in de stations zijn momenteel buiten dienst.



Je kan je biljet aankopen via onze app of op https://t.co/lgbNYfxDev #NMBS pic.twitter.com/Kf6RnlOeZi