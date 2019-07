LIVE TOUR. Eerste zware Alpenrit met Izoard en Galibier

Donderdag wordt het drieluik in de Alpen geopend met een bijzonder zware etappe: met de Vars, Izoard en Galibier moeten de renners over drie reuzen met de top op meer dan 2000 meter hoogte.

Als Tim Wellens nog iets in de tank heeft, doet hij er goed aan om vroeg in de koers aan te vallen om zowel op Vars als Izoard zoveel mogelijk punten mee te grabbelen in de strijd om de bollentrui. Maar we verwachten eveneens dat de klassementsrenners de kloof niet te groot willen laten worden want aan de finish in Valloire liggen nog bonificaties en gezien het algemeen klassement een spel van seconden gaat worden, zou het wel eens kunnen dat ze in functie daarvan vluchters geen kans zullen geven. Vooral daar waar de renners de Lautaret verlaten en rechtsaf de Galibier opdraaien, wordt het akelig lastig. Deze etappe zou Alaphilippe zijn gele trui kunnen kosten.