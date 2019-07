Helmut Lotti waarschuwt fans voor ‘verdachte e-mail’

Helmut Lotti (49) waarschuwt via Facebook dat hij geen inzamelactie houdt voor arme weeskinderen. Fans die binnenkort een concert van de zanger zouden bijwonen, kregen een bericht van een zekere ‘Helmut’, met de vraag om gul te storten voor ernstig zieke kinderen zonder ouders.

Maar volgens Lotti zijn er fraudeurs aan het werk. Hij heeft zijn fans nooit zo’n mail gestuurd. Lotti, die niet weet of er al mensen in de val zijn gelopen, is niet de enige artiest die met dergelijke onfrisse praktijken te maken krijgt. Ook fans van Natalia kregen al gelijkaardige berichten. Het is onbekend of de zanger ook een klacht gaat indienen.