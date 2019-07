Laura Lynn en vriend zijn uit elkaar

Schlagerzangeres Laura Lynn en haar vriend hebben bevestigd dat ze een punt achter hun relatie hebben gezet. De twee waren acht jaar samen en kregen ook samen een dochter. Dat schrijf Het Laatste Nieuws.

Na acht jaar is er einde gekomen aan de relatie tussen Laura Lynn (43) en haar vriend Matthias Lens (33). De twee vormde sinds 2011 een koppel toen Lynn een streep trok onder haar vorige relatie. Lynn en Lens, die zelf ook schlagerzanger en ex-accordeonist is, konden de liefde onmiddellijk bezegelen toen ze in 2012 hun dochtertje Eliana mochten verwelkomen. Maar trouwen, dat waren de twee nooit van plan.

Waarom het koppel uit elkaar gegaan is, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar de breuk zou al van enkele maanden geleden dateren. Lynn liet aan HLN weten dat het einde van hun relatie niet haar keuze was, maar die van Matthias. Enkele jaren geleden bleek dat Lynn en Lens soms door moeilijke periodes gaan, maar dat ze die problemen wel altijd konden oplossen. Maar deze keer is dat blijkbaar niet gelukt.