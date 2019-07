Makers ‘Blind getrouwd’ nog volop op zoek naar holebi’s voor nieuwe seizoen

Simon en Anthony uit de Nederlandse Blind getrouwd, zijn inmiddels alweer gescheiden. Foto: RTL/Married at first sight

Voor het nieuwe seizoen van Blind getrouwd zijn de makers nog volop op zoek naar holebi’s. Bij de vorige seizoenen kwamen er te weinig inschrijvingen binnen om een goede match op te leveren.

Het is de ploeg achter Blind getrouwd menens om in het nieuwe seizoen een holebikoppel te kunnen opvoeren. Met nog een drietal maanden vooraleer de huwelijken moeten worden voltrokken voor de nieuwe reeks, kloppen de makers in hun zoektocht naar kandidaten ook aan bij externe kanalen, zoals holebiverenigingen. Tijdens hun evenementen zijn mensen van Blind getrouwd aanwezig om het programma onder de aandacht te brengen.

Ook vorige seizoenen werd al eens een poging ondernomen, maar er kwamen veel te weinig inschrijvingen binnen om een goede match op te leveren. Voor het laatst uitgezonden seizoen kregen ze bij VTM duizenden inschrijvingen, maar slechts minder dan tien procent kwam van holebi’s. Dat het wel degelijk kan, bewezen vorige lente onze noorderburen. In Married at first sight, de Nederlandse versie van Blind getrouwd op RTL, trouwden Simon en Anthony zonder dat ze elkaar op voorhand hadden gezien. Het sprookje bleef echter niet lang duren. Inmiddels zijn de heren alweer gescheiden.