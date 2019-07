Morgen gaat het voetbalseizoen 2019-2020 officieel van start. Landskampioen KRC Genk mag om 20.30 uur de dans openen tegen KV Kortrijk. Vandaag leest u hoe hoog onze huisanalist Jacky Mathijssen de regerende landskampioen inschat. Het is meteen ook de laatste aflevering. In de voorbije week werden de zestien eersteklassers door hem gewikt en gewogen. Op het einde van het seizoen kunnen we zijn balans opmaken. Hij heeft het in ieder geval aangedurfd om zijn nek uit te steken en dat op zich is al verdienstelijk. Tijd voor actie nu.