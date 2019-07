De kans is groot dat u de naam Ella-June Henrard (26) dit jaar nog wel een paar keer zal horen. De actrice, die debuteerde in de film ‘Bo’ in 2010, is in oktober te zien in de film ‘Torpedo’, binnenkort in de reeks ‘De kraak’ en vertolkt samen met Kevin Janssens de hoofdrol in de misdaadreeks ‘Fair trade’.