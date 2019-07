Opglabbeek lag na te smoren in een zomeravond van het jaar onzes Heren 2009 toen Jan Ferson (nu 69) en Alice ‘Lies’ Casters (nu 67) de deur van hun woning in de Bergstraat enthousiast voor me openzwaaiden en hun gastvrijheid ontkurkten. Ik hoefde amper uit de doeken te doen dat ik een slaapplaats zocht in het kader van een reportage want ze volgden de zomerreeks die toen in de krant liep en vonden het “ongelooflijk” dat ik uitgerekend hun oprit was opgesloft. Jan (ex-Fordarbeider) was toen al gepensioneerd. Lies werkte destijds voor De Post maar geniet ondertussen ook van haar pensioen. Andermaal ontvangen ze me cordiaal - mét aardbeientaart - aan dezelfde tuintafel als tien jaar eerder. En ten afscheid krijg ik nog een pot witte oleander mee: “We hebben er wat veel en delen ze uit. Anders moeten we die na de zomer weer allemaal naar binnen sleuren.”