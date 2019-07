Hoe de loden hitte trotseren? In de klimaatkamer van het Beringse Flanders Bike Valley werken ze aan de oplossing

Het Tourpeloton kreunt al dagen onder de loden hitte in het zuiden van Frankrijk. Voor sommigen kan dit zweten, puffen en braden een voorsmaakje betekenen van dat andere giga-evenement volgende zomer. De Olympische Spelen van Tokio dienen zich immers aan als de heetste ooit. Je kan er als olympiër maar beter voor zorgen dat je goed voorbereid bent. Maar hoe doe je dat? Wij waren erbij toen olympisch mountainbiker Jens Schuermans zijn klimaattesten kwam afleggen in Flanders Bike Valley in Beringen.