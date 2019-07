Terwijl het wachten blijft op onmiddellijk inzetbare versterkingen heeft STVV het contract van Jorge Teixeira verlengd. De Portugese verdediger ligt nu tot 2021 onder contract op Stayen. Teixeira, die volgende maand 33 wordt, kwam in de zomer van 2017 over van Charlton Athletic. Bij de Kanaries ontpopte hij zich al snel tot sterkhouder in de defensie.