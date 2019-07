Bolingoli valt uit bij Celtic, dat met anderhalf been in volgende voorronde Champions League staat

Celtic Glasgow heeft woensdagavond de heenmatch in de tweede voorronde van de Champions League probleemloos gewonnen. De Schotse landskampioen legde in Celtic Park de Estse landskampioen Kalju met 5-0 over de knie. Minder goed nieuws was er voor Boli Bolingoli-Mbombo, die na 38 minuten met een blessure gewisseld werd.

Aan de pauze zaten de Bhoys al op rozen. Ajer (36.) kopte onhoudbaar binnen, Christie (44.) zette een strafschop netjes om en Griffiths (45.+3) krulde een vrijschop heerlijk binnen. Intussen was Bolingoli al naar de kleedkamers. De voormalige vleugelverdediger van Club Brugge kwam in het tussenseizoen over van het Oostenrijkse Rapid Wenen, maar viel uit met een blessure. Hij maakte het eerste halfuur een slordige indruk.

Na de pauze zetten Christie (65.) - opnieuw met een heerlijke krul - en McGregor (77.) de 5-0 forfaitcijfers op het scorebord. De terugwedstrijd van volgende week in Estland is zo slechts een formaliteit. In de derde kwalificatieronde wacht de winnaar van het duel tussen het Roemeense Cluj en het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De Roemenen wonnen de heenmatch voor eigen publiek met 1-0.