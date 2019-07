Gheorghe Hagi gaat in Europa League vol voor winst in Gent

“Alleen een overwinning beschouw ik als een goed resultaat”, verklaarde Viitorul-trainer Gheorghe Hagi woensdag op de vooravond van het Europa League-duel tegen Gent. “Winnen is onze mentaliteit. Soms lukt dat, soms niet, maar we gaan er wel voor.”

LEES OOK. AA Gent-trainer Jess Thorup zet ploeg op scherp voor Europa League-duel: “Kans met beide handen grijpen”

“Ik ben heel blij dat we weer Europees spelen. Ben tevreden weer in Gent te zijn en hopen dat we het beter doen dan drie jaar geleden (toen Gent 5-0 won, red). We hebben nu meer ervaring. We zijn een goede ploeg, hebben goed getraind en zijn in vorm. Ik verwacht een topprestatie. Gent heeft natuurlijk ook een goede ploeg. Ik vermoed dat we aan elkaar gewaagd zijn.”

“We zijn een jonge club, bestaan pas tien jaar, maar hebben veel ambitie. Europees voetbal is een doel. In het voetbal moet je wel geduld hebben. Als je groot wil worden, moet je klein beginnen. We hebben geen groot budget, maar willen wel verrassen.”

“Dat we pas een week weten tegen welke tegenstander we aantreden, maakt niet uit. Het enige lastige is dat we geen hotel in Gent vonden (het zijn ook Gentse Feesten, red). De hitte deert me evenmin. Dat is voor iedereen hetzelfde.”

De voorbije dagen bracht Hagi door met zijn zoon Ianis, die Viitorul ruilde voor Racing Genk. “Hij is met veel plezier naar België gekomen. Ik hoop dat het Belgische voetbal hem nog beter zal maken. Dit is een belangrijke stap in zijn carrière.”

“Ik verwacht dat Ianis donderdag voor ons komt supporteren”, zegt kapitein Bogdan Tiru. “We hebben de tegenstander goed geanalyseerd, kennen de sterktes en zwaktes van Gent. Zoals de coach zegt, gaan we voor winst. Dat doen we altijd. We zijn hier om te bewijzen dat onze ploeg niet meer dezelfde is als drie jaar geleden. Dat het zo warm is, is niet erg. Dat zijn we gewoon. In Roemenië is het ook warm.”