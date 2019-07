Om de hitte uit de weg te gaan, heeft Marc Brys de trainingen deze week vervroegd. Net als gisteren beginnen de Kanaries er vandaag aan om 8 uur ’s morgens. Buiten De Petter (revalidatie) en Mmaee (botkneuzing) is iedereen gezond en wel. De goede luim zat er woensdag alvast in. Yohan Boli kreeg een emmer water over zich uitgekieperd door Kenny Steppe. Op het einde van de training nam de Fransman uitgebreid revanche. Een welgekomen douche voor de doelman.