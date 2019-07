Genkse ivf-expert Ombelet is nieuwe ‘topdokter’

Genk -

Met zijn stevige palmares en ruimschootse ervaring was het slechts een kwestie van tijd voor gynaecoloog Willem Ombelet van het ZOL deel zou uitmaken van de tv-reeks ‘Topdokters’ op VIER. De opnames zijn bezig en zouden in het voorjaar op de zender te zien moeten zijn. Professor Ombelet is een wereldautoriteit op het vlak van in-vitrofertilisatie en ligt aan de basis van de ontwikkeling van goedkope ivf-behandelingen in derdewereldlanden.