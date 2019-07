Tony Martin en Luke Rowe uit de Tour de France gezet na geruzie op de fiets

Een dag voor het drieluik in de Alpen zat het er al even bovenarms op tussen Jumbo-Visma (de ploeg van nummer drie Steven Kruijswijk) en Team Ineos (van nummer twee Geraint Thomas en nummer vijf Egan Bernal). Toen Luke Rowe (Team Ineos) in de slotkilometers het Jumbo-Visma-treintje langs rechts wilde inhalen werd hij tot tweemaal toe in de kant gereden door Tony Martin (Jumbo-Visma). De wedstrijdjury besliste om 19u20 om de twee renners uit de Tour te zetten.