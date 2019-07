Europees kampioen Matteo Trentin schenkt Mitchelton-Scott vierde ritzege, Van Avermaet spurt naar derde plaats

De barroudeurs hebben hun laatste kans op succes gegrepen. Met 33 reden ze vroeg in de wedstrijd weg uit het peloton richting Gap. In een lastige finale reed Matteo Trentin weg van zijn medevluchters. De Italiaan bezorgde Mitchelton-Scott een vierde (!!) ritzege, met de zegen van zijn toekomstige CCC-ploegmaat Greg Van Avermaet die eveneens deel uitmaakte van de kopgroep. Het peloton met de favorieten finishte in blok op twintig minuten van Trentin.