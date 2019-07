Zielige beelden: hond valt in diepe waterput en spartelt om zijn leven

Dit is het moment waarop een bange hond wordt gered uit een diepe waterput in Thailand. De hond kwam in de vijf meter diepe put terecht nadat die een klein dier aan het achtervolgen was.

De eigenaar van de hond kon het ongeluk niet voorkomen: “Hij rende heel snel en stopte niet toen ik hem riep. We probeerden de hond te helpen, maar de put was te diep, dus gooiden we een ​​houten plank waar de hond zich kon vasthouden.”

Uiteindelijk kon de hond, na langer dan twee uur, gered worden. Met behulp van lange stokken en koorden konden twee vrijwilligers de hond uit de put trekken. Gelukkig geraakte de hond niet ernstig gewond.

Hondje wordt gered uit puin en ijs

Vergeetachtige vrouw laat leiband uit zonder hond eraan